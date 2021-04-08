Süper Lig'de 35, 36, 37, 38 ve 39. hafta maçlarının programı açıklandı

Süper Lig'de 35, 36, 37, 38 ve 39. hafta maçlarının programı belli oldu.

Süper Lig'de 35, 36, 37, 38 ve 39. hafta maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, ligin son 3 haftasındaki müsabakaların aynı gün ve saatte yapılacağını, bu karşılaşmaların programının ise daha sonra açıklanacağını duyurdu.

Açıklamaya göre, ligde 35, 36, 37, 38 ve 39. hafta maçlarının programı ise şöyle:

35. hafta

16 Nisan Cuma:

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Hes Kablo Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Antalya)

19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Vodafone Park)

17 Nisan Cumartesi:

13.30 Yukatel Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Denizli Atatürk)

16.00 Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya)

16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Medical Park)

19.00 Göztepe-Galatasaray (Gürsel Aksel)

18 Nisan Pazar:

16.00 Gaziantep-Kasımpaşa (Kalyon)

19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)

36. hafta

20 Nisan Salı:

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor (Çaykur Didi)

16.00 Fatih Karagümrük-Göztepe (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor (Antakya Atatürk)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Yeni 4 Eylül)

21 Nisan Çarşamba:

16.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor (Eryaman)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yeni Malatyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Türk Telekom)

22 Nisan Perşembe:

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

37. hafta

23 Nisan Cuma:

19.00 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor (Eryaman)

19.00 Beşiktaş-Hes Kablo Kayserispor (Vodafone Park)

24 Nisan Cumartesi:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Trabzonspor-Fatih Karagümrük (Medical Park)

19.00 Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivaspor (Denizli Atatürk)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray (Antalya)

25 Nisan Pazar:

13.30 Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Malatya)

16.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Kalyon)

19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

38. hafta

27 Nisan Salı:

16.00 Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor (Stat henüz açıklanmadı)

19.00 Atakaş Hatayspor-Gençlerbirliği (Antakya Atatük)

19.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)

28 Nisan Çarşamba:

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Yukatel Denizlispor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)

19.00 Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor (Türk Telekom)

29 Nisan Perşembe:

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Yeni Malatyaspor (4 Eylül)

19.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep (Eryaman)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)

39. hafta

1 Mayıs Cumartesi:

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe (Antalya)

19.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor (Vodafone Park)

2 Mayıs Pazar:

16.00 Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor (Denizli Atatürk)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fatih Karagümrük (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Gençlerbirliği-Galatasaray (Eryaman)

3 Mayıs Pazartesi:

16.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Yeni Malatyaspor-Hes Kablo Kayserispor (Yeni Malatya)

16.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Gaziantep-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)

19.00 Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ülker)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan