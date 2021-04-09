Süper Lig'de 34. haftanın hakemleri açıklandı
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Süper Lig'de 34. haftanın hakemleri açıklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Süper Lig'de 34. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı.

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Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 34. haftanın hakemlerini duyurdu. Buna göre Galatasaray-Fatih Karagümrük maçında Ali Palabıyık, BB Erzurumspor-Beşiktaş karşılaşmasında Yaşar Kemal Uğurlu, Fenerbahçe-Gaziantep FK mücadelesinde de Mete Kalkavan düdük çalacak.

Süper Lig'de 34. haftanın hakemleri şöyle:

10 Nisan Cumartesi

13.30 Atakaş Hataspor - Göztepe: Erkan Özdamar

16.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Cüneyt Çakır

19.00 Galatasaray - Fatih Karagümrük: Ali Palabıyık

11 Nisan Pazar

13.30 Demir Grup Sivasspor - İH Konyaspor: Zorbay Küçük

16.00 Hes Kablo Kayserispor - FT Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği: Serkan Tokat

19.00 BB Erzurumspor - Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

12 Nisan Pazartesi

16.00 Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek

19.00 Aytemiz Alanyaspor - Yukatel Denizlispor: Yasin Kol

19.00 Fenerbahçe - Gaziantep FK: Mete Kalkavan

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 12:47:29. #1.15#
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