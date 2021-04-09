Süper Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Süper Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Süper Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
10 Nisan Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Göztepe: Erkan Özdamar
16.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Cüneyt Çakır
19.00 Galatasaray-Fatih Karagümrük: Ali Palabıyık
11 Nisan Pazar:
13.30 Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor: Zorbay Küçük
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği: Serkan Tokat
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu
12 Nisan Pazartesi:
16.00 Kasımpaşa-Helenex Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek
19.00 Fenerbahçe-Gaziantep: Mete Kalkavan
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor: Yasin Kol
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul