Süper Lig'de 34. hafta heyecanı

Süper Lig'de 34. haftanın açılış maçında Hatayspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de 34. haftanın açılış maçında Hatayspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de 34. hafta heyecanı yarın, 11 Nisan Pazar ve 12 Nisan Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Hatayspor, Göztepe'yi ağırlayacak. 33. haftayı BAY geçen Galatasaray bu hafta sahasında Fatih Karagümrük ile mücadele edecek. Lider Beşiktaş ise BB Erzurumspor'a konuk olacak. Fenerbahçe de evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de 34. hafta programı şöyle:

Yarın

13.30 Hatayspor - Göztepe

16.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor

19.00 Galatasaray - Fatih Karagümrük

11 Nisan Pazar

13.30 Demir Grup Sivasspor - İH Konyaspor

16.00 Hes Kablo Kayserispor - Fraport TAV Antalyaspor

16.00 MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği

19.00 BB Erzurumspor - Beşiktaş

12 Nisan Pazartesi

16.00 Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor

19.00 Fenerbahçe - Gaziantep FK

19.00 Aytemiz Alanyaspor - Yukatel Denizlispor

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı