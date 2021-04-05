Süper Lig'de 33'üncü haftanın hakemleri açıklandı
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Süper Lig'de 33'üncü haftanın hakemleri açıklandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Süper Lig'de 33'üncü haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 33'üncü hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

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Süper Lig'de 33'üncü hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Haftanın programı ve hakemler şöyle;6 NİSAN SALI16: 00 Göztepe – Çaykur Rizespor (MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU)16: 00 Fatih Karagümrük – Atakaş Hatayspor (VOLKAN BAYARSLAN)19: 00 Trabzonspor – Hes Kablo Kayserispor (ATİLLA KARAOĞLAN)

7 NİSAN ÇARŞAMBA16: 00 Gençlerbirliği – Büyükşehir Belediye Erzurumspor (SUAT ARSLANBOĞA)16: 00 İttifak Holding Konyaspor – MKE Ankaragücü (ARDA KARDEŞLER)19: 00 Fraport-TAV Antalyaspor – Demir Grup Sivasspor (ÖZGÜR YANKAYA)19: 00 Beşiktaş – Aytemiz Alanyaspor (ÜMİT ÖZTÜRK)

8 NİSAN PERŞEMBE16: 00 Yukatel Denizlispor – Kasımpaşa (ALPER ULUSOY)16: 00 Gaziantep FK – Medipol Başakşehir (ABDULKADİR BİTİGEN)

19: 00 Yeni Malatyaspor – Fenerbahçe (HALİS ÖZKAHYA)


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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