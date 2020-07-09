Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre maçları yönetecek hakemler şunlar:
11 Temmuz Cumartesi:
21.00 Göztepe-Gençlerbirliği: Mete Kalkavan
12 Temmuz Pazar:
18.30 MKE Ankaragücü-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
21.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: Abdulkadir Bitigen
21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya
13 Temmuz Pazartesi:
18.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler
18.30 Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep FK: Halil Umut Meler
21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: Fırat Aydınus
21.00 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
21.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Kaynak: AA