Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı
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Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı.

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Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 32. haftanın hakemlerini duyurdu. Buna göre Hatayspor - Galatasaray maçında Fırat Aydınus, Kasımpaşa - Beşiktaş karşılaşmasında da Halil Umut Meler düdük çalacak.

Süper Lig'de haftanın hakemleri şöyle:

3 Nisan Cumartesi

13.30 Kayserispor - Göztepe: Burak Şeker

16.00 Ç.Rizespor - Fatih Karagümrük: Ümit Öztürk

16.00 DG Sivasspor - Trabzonspor: Mete Kalkavan

19.00 A.Hatayspor - Galatasaray: Fırat Aydınus

4 Nisan Pazar

13.30 BB Erzurumspor - İH Konyaspor: Sarper Barış Saka

16.00 MKE Ankaragücü - FT Antalyaspor: Ali Palabıyık

16.00 M.Başakşehir - Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 A.Alanyaspor - Gençlerbirliği: Ali Şansalan

19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Halil Umur Meler

5 Nisan Pazartesi

19.00 Fenerbahçe - Denizlispor: Cüneyt Çakır - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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