Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı.
Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 32. haftanın hakemlerini duyurdu. Buna göre Hatayspor - Galatasaray maçında Fırat Aydınus, Kasımpaşa - Beşiktaş karşılaşmasında da Halil Umut Meler düdük çalacak.
Süper Lig'de haftanın hakemleri şöyle:
3 Nisan Cumartesi
13.30 Kayserispor - Göztepe: Burak Şeker
16.00 Ç.Rizespor - Fatih Karagümrük: Ümit Öztürk
16.00 DG Sivasspor - Trabzonspor: Mete Kalkavan
19.00 A.Hatayspor - Galatasaray: Fırat Aydınus
4 Nisan Pazar
13.30 BB Erzurumspor - İH Konyaspor: Sarper Barış Saka
16.00 MKE Ankaragücü - FT Antalyaspor: Ali Palabıyık
16.00 M.Başakşehir - Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 A.Alanyaspor - Gençlerbirliği: Ali Şansalan
19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Halil Umur Meler
5 Nisan Pazartesi
19.00 Fenerbahçe - Denizlispor: Cüneyt Çakır - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı