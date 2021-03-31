Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı.

Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 32. haftanın hakemlerini duyurdu. Buna göre Hatayspor - Galatasaray maçında Fırat Aydınus, Kasımpaşa - Beşiktaş karşılaşmasında da Halil Umut Meler düdük çalacak.

Süper Lig'de haftanın hakemleri şöyle:

3 Nisan Cumartesi

13.30 Kayserispor - Göztepe: Burak Şeker

16.00 Ç.Rizespor - Fatih Karagümrük: Ümit Öztürk

16.00 DG Sivasspor - Trabzonspor: Mete Kalkavan

19.00 A.Hatayspor - Galatasaray: Fırat Aydınus

4 Nisan Pazar

13.30 BB Erzurumspor - İH Konyaspor: Sarper Barış Saka

16.00 MKE Ankaragücü - FT Antalyaspor: Ali Palabıyık

16.00 M.Başakşehir - Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 A.Alanyaspor - Gençlerbirliği: Ali Şansalan

19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Halil Umur Meler

5 Nisan Pazartesi

19.00 Fenerbahçe - Denizlispor: Cüneyt Çakır - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı