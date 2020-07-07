Süper Lig'de 32. hafta programında değişiklik yapıldı
Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor ve Yukatel Denizlispor-Trabzonspor maçlarının tarihlerinde değişikliğe gidildi.
07.07.2020 14:41 | Son Güncelleme: 07.07.2020 15:50
Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor ve Yukatel Denizlispor-Trabzonspor maçlarının tarihlerinde değişikliğe gidildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Fikstür gereği 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçı 12 Temmuz Pazar gününe, 12 Temmuz Pazar günü oynanacak Yukatel Denizlispor-Trabzonspor müsabakası da 13 Temmuz Pazartesi gününe alındı." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, iki karşılaşmanın da saat 21.00'de başlayacağı belirtildi.
Kaynak: AA