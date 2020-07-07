Süper Lig'de 32. hafta programında değişiklik
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 32. hafta müsabaka programında değişiklik yapıldığını açıkladı.
07.07.2020 14:29 | Son Güncelleme: 07.07.2020 15:39
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 32. hafta müsabaka programında değişiklik yapıldığını açıkladı.
TFF, Süper Lig'de 32. hafta programında değişiklik yaptı. Buna göre; fikstür gereği 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor maçı 12 Temmuz Pazar gününe, 12 Temmuz Pazar günü oynanacak olan Yukatel Denizlispor - Trabzonspor müsabakası da 13 Temmuz Pazartesi gününe alındı.
İki mücadele de saat 21.00'de başlayacak. - İSTANBUL
Kaynak: İHA