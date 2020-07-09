Süper Lig'de 32. hafta hakemleri açıklandı Süper Lig'in 32. Haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig'in 32. Haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Süper Lig'in 32. Haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Şampiyonluk mücadelesi veren M.Başakşehir'in Konyaspor ile oynayacağı maçı Cüneyt Çakır, Trabzonspor'un ise Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; 11, 12 ve 13 Temmuz tarihlerinde oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

11 Temmuz Cumartesi

21.00 Göztepe - Gençlerbirliği: Mete Kalkavan

12 Temmuz Pazar

18.30 MKE Ankaragücü- Galatasaray: Atilla Karaoğlan

21.00 Fenerbahçe - DG Sivasspor: Abdulkadir Bitigen

21.00 FRAPORT-TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya

13 Temmuz Pazartesi

18.30 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler

18.30 HK Kayserispor - Gaziantep Futbol Kulübü: Halil Umut Meler

21.00 Yeni Malatyaspor - Beşiktaş: Fırat Aydınus

21.00 İH Konyaspor - M. Başakşehir: Cüneyt Çakır

21.00 Y. Denizlispor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu - İSTANBUL

Kaynak: İHA