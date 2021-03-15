Süper Lig'de 31. haftayı bay geçecek Hatayspor'da çalışmalar sürüyor
15.03.2021 14:55 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:59
Süper Lig'in 31. haftasını bay geçecek Atakaş Hatayspor'da çalışmalar devam ediyor.
Süper Lig'in 31. haftasını bay geçecek Atakaş Hatayspor'da çalışmalar devam ediyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.
Antrenmanda futbolcular, 3 gruba ayrılarak turnuva yaptı.
Hatay ekibi yarınki idman sonrası 4 gün izin yapacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu