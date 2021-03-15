Süper Lig'de 31. haftayı bay geçecek Hatayspor'da çalışmalar sürüyor
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Süper Lig'de 31. haftayı bay geçecek Hatayspor'da çalışmalar sürüyor

15.03.2021 14:55 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:59
Süper Lig'de 31. haftayı bay geçecek Hatayspor'da çalışmalar sürüyor

Süper Lig'in 31. haftasını bay geçecek Atakaş Hatayspor'da çalışmalar devam ediyor.

Süper Lig'in 31. haftasını bay geçecek Atakaş Hatayspor'da çalışmalar devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Antrenmanda futbolcular, 3 gruba ayrılarak turnuva yaptı.

Hatay ekibi yarınki idman sonrası 4 gün izin yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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