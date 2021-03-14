Süper Lig'de 31. haftayı bay geçecek Atakaş Hatayspor'da çalışmalar sürüyor
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Süper Lig'de 31. haftayı bay geçecek Atakaş Hatayspor'da çalışmalar sürüyor

14.03.2021 18:45 | Son Güncelleme: 14.03.2021 18:49
Süper Lig'de 31. haftayı bay geçecek Atakaş Hatayspor'da çalışmalar sürüyor

Süper Lig'in 31. haftasını bay geçecek Atakaş Hatayspor'da çalışmalar sürüyor.

Süper Lig'in 31. haftasını bay geçecek Atakaş Hatayspor'da çalışmalar sürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Bir buçuk saat süren antrenmanda, Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenilenme idmanı yaparken, diğer oyuncular pas ve dar alan çalışması üzerinde durdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco

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