Süper Lig'de 31. haftanın ilk iki maçının hakemleri belli oldu Süper Lig'in 31. haftasında 7 Temmuz Salı günü oynanacak iki maçı yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig'in 31. haftasında 7 Temmuz Salı günü oynanacak iki maçı yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre maçları yönetecek hakemler şunlar: 18.30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Alper Ulusoy 21.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Bitigen Kaynak: AA