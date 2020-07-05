Süper Lig'de 31. haftanın ilk iki maçının hakemleri belli oldu
Süper Lig'in 31. haftasında 7 Temmuz Salı günü oynanacak iki maçı yönetecek hakemler açıklandı.
05.07.2020 10:53 | Son Güncelleme: 05.07.2020 12:01
Süper Lig'in 31. haftasında 7 Temmuz Salı günü oynanacak iki maçı yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre maçları yönetecek hakemler şunlar:
18.30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Alper Ulusoy
21.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Bitigen
Kaynak: AA