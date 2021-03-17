Süper Lig'de 31. hafta hakemleri açıklandı
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Süper Lig'de 31. hafta hakemleri açıklandı

17.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:09
Süper Lig'de 31. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 31. hafta oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri açıklandı.

Süper Lig'de 31. hafta oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri açıklandı. 21 Mart Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak.

Süper Lig 31. hafta hakemleri belli oldu. Haftanın maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Halil Umut Meler'in düdük çalacağı karşılaşmada Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yardımcı hakem olarak görev yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Suat Arslanboğa. Süper Lig 31. hafta hakemleri şu şekilde:

19 Mart Cuma

16.00 Karagümrük-Kayserispor: Bahattin Şimşek

19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan

20 Mart Cumartesi

13.30 Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Arda Kardeşler

16.00 Göztepe-DG Sİvasspor: Yasin Kol

16.00 Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK: Mert Güzenge

19.00 Trabzonspor-Ankaragücü: Zorbay Küçük

21 Mart Pazar

13.30 FTA Antalyaspor-BB Erzurumspor: Erkan Özdamar

13.30 İH Konyaspor-A.Alanyaspor: Koray Gençerler

16.00 Denizlispor-Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Halil Umut Meler - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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