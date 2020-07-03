Süper Lig'de 30, TFF 1. Lig'de 32 hafta heyecanı! Süper Lig'de haftanın açılış maçında bugün Yukatel Denizlispor ile Gaziantep Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de haftanın açılış maçında bugün Yukatel Denizlispor ile Gaziantep Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek. Denizli Atatürk Stadı'nda yapılacak mücadele, saat 21.00'de başlayacak.

Ligde 30. haftanın öne çıkan maçında ise zirve yarışı veren Galatasaray ile Trabzonspor, İstanbul'da karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda 5 Temmuz Pazar günü oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak.

Hafta içinde maç oynanan TFF 1. Lig'de ise 32. hafta, yarın yapılacak iki karşılaşmayla açılacak. Ekol Göz Menemenspor ile Adanaspor Menemen İlçe Stadı'nda, Bursaspor ile Altınordu ise Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya gelecek. İki müsabakada da ilk düdük, saat 20.00'de çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 30, TFF 1. Lig'de 32. haftanın maç programı şöyle:

- Süper Lig

Bugün:

21.00 Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK (Denizli Atatürk)

Yarın:

18.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)

18.30 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)

21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)

21.00 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)

5 Temmuz Pazar:

18.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

21.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor (Konya Büyükşehir Belediye)

21.00 Galatasaray-Trabzonspor (Türk Telekom)

6 Temmuz Pazartesi:

21.00 Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

- TFF 1. Lig

Yarın:

20.00 Ekol Göz Menemenspor-Adanaspor (Menemen İlçe)

20.00 Bursaspor-Altınordu (Bursa Büyükşehir Belediye)

5 Temmuz Pazar:

17.30 Hatayspor-Keçiörengücü (Antakya Atatürk)

17.30 Giresunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Giresun Atatürk)

20.00 Osmanlıspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Osmanlı)

20.00 Adana Demirspor-Altay (5 Ocak Fatih Terim)

6 Temmuz Pazartesi:

17.30 Fatih Karagümrük-Boluspor (Vefa)

20.00 Akhisarspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Spor Toto Akhisar)

20.00 Eskişehirspor-İstanbulspor (Yeni Eskişehir)

Kaynak: Hürriyet