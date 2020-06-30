Süper Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Süper Lig'in 30. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Süper Lig'in 30. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 5 Temmuz Pazar günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor mücadelesini Cüneyt Çakır yönetecek.
Ligin 30. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şöyle:
3 Temmuz Cuma:
21.00 Yukatel Denizlispor-Gaziantep Futbol Kulübü: Özgür Yankaya
4 Temmuz Cumartesi:
18.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen
18.30 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler
21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
21.00 Fenerbahçe-Göztepe: Bahattin Şimşek
5 Temmuz Pazar:
18.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: Atilla Karaoğlan
21.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus
21.00 Galatasaray-Trabzonspor: Cüneyt Çakır
6 Temmuz Pazartesi:
21.00 Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş: Arda Kardeşler
Kaynak: AA