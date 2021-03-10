Süper Lig'de 30. hafta hakemleri açıklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Süper Lig'de 30. hafta hakemleri açıklandı

10.03.2021 14:42 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:47
Süper Lig'de 30. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 30. haftasında görev yapacak hakemleri açıklandı.

Süper Lig'in 30. haftasında görev yapacak hakemleri açıklandı. Başakşehir ile Beşiktaş arasında cuma günü oynanacak haftanın açılış maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak olan hakemleri açıkladı. Cuma günü Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanacak haftanın açılış maçında FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır görev alacak. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; 12, 13, 14 ve 15 Mart tarihlerinde oynanacak maçların hakemleri şu şekilde:

12 Mart Cuma

19.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş: Cüneyt Çakır

13 Mart Cumartesi

13.30 DG Sivasspor - Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler

16.00 Çaykur Rizespor - A.Hatayspor: Suat Arslanboğa

16.00 A.Alanyaspor - FT. Antalyaspor: Sarper Barış Saka

19.00 HK.Kayserispor - Galatasaray: Halis Özkahya

14 Mart Pazar

13.30 MKE Ankaragücü - Göztepe: Hüseyin Göçek

16.00 BB Erzurumspor - Trabzonspor: Ali Palabıyık

16.00 Gaziantep FK - Y.Denizlispor: Atilla Karaoğlan

19.00 Fenerbahçe - Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen

15 Mart Pazartesi

19.00 Kasımpaşa - İH.Konyaspor: Volkan Bayarslan - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Mustafa Şentop Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Bülent Ersoy Meghan Markle Pelin Öztekin
Spor Mustafa Er Arda Turan Ersun Yanal Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Süper Lig'de 30. hafta hakemleri açıklandı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 15:10:34. #1.16#
title