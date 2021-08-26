Süper Lig'de 3'üncü haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 3'üncü hafta oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Süper Lig'de 3'üncü hafta oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Haftanın öne çıkan karşılaşmalarından biri olan Altay-Fenerbahçe mücadelesini Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre; Süper Lig'in 3'üncü hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:

27 Ağustos CumaFraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor: Özgür YankayaAdana Demirspor - İttifak Holding Konyaspor: Alper Ulusoy28 Ağustos CumartesiÖznur Kablo Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK: Sarper Barış SakaMedipol Başakşehir - Yukatel Kayserispor: Mustafa ÖğretmenoğluAtakaş Hatayspor - Aytemiz Alanyaspor: Mert GüzengeBeşiktaş - Fatih Karagümrük: Cüneyt Çakır29 Ağustos PazarKasımpaşa - Galatasaray: Fırat AydınusDemir Grup Sivasspor - Göztepe: Burak ŞekerAltay - Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu

GZT Giresunspor - Trabzonspor: Ali Şansalan

Kaynak: Demirören Haber Ajansı