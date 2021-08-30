Süper Lig'de 3'üncü haftanın ardından
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Süper Lig'de 3'üncü haftanın ardından

Süper Lig'de 3'üncü haftanın ardından
Demirören Haber Ajansı / Sezer Afşar - Haberler | Spor

Haftanın olayı: Hatayspor'un 5-0'lık Alanyaspor galibiyetiPuan kaybı yaşamayan takım sayısı 2'ye düştüMedipol Başakşehir'de düşüş sürüyorSadık Çiftpınar, Malatyaspor'a galibiyetle döndüSezonun ilk hat-trick'i Haji Wright'tan6 oyuncu takımlarının formalarıyla ilk kez gol sevinci yaşadıGörevine...

Haftanın olayı: Hatayspor'un 5-0'lık Alanyaspor galibiyeti

Puan kaybı yaşamayan takım sayısı 2'ye düştü

Medipol Başakşehir'de düşüş sürüyorSadık Çiftpınar, Malatyaspor'a galibiyetle döndüSezonun ilk hat-trick'i Haji Wright'tan6 oyuncu takımlarının formalarıyla ilk kez gol sevinci yaşadıGörevine son verilen teknik direktör sayısı 3 oldu

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL  - Süper Lig'de 3'üncü hafta dün akşam oynanan 4 karşılaşma ile geride kaldı. Oynanan 10 karşılaşmada 27 gol atılırken 2.7 gol ortalaması yakalandı.Süper Lig'de 3'üncü hafta, Altay - Fenerbahçe ve GZT Giresunspor - Trabzonspor maçlarıyla sona erdi. Oynanan 10 karşılaşmada ev sahibi ekipler 4 galibiyet alırken, 3 karşılaşmada takımlar sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu hafta deplasmanda kazanan takımlar ise Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe ve Trabzonspor oldu.HAFTANIN OLAYI: HATAYSPOR'UN 5-0'LIK ALANYASPOR GALİBİYETİSüper Lig'de 3'üncü haftanın en dikkat çekici sonucuna Atakaş Hatayspor imza attı. İlk hafta evinde Kasımpaşa ile berabere kalan, daha sonra ise Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Hatayspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 5-0 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Aytemiz Alanyaspor, ilk 3 haftada yediği 9 gol ile ligin en çok gol yiyen takımı konumunda yer alırken, Hatayspor karşısında alınan 5-0'lık mağlubiyet ayrıca teknik direktör Çağdaş Atan'ın Akdeniz ekibinin başında aldığı en farklı mağlubiyet oldu.PUAN KAYBI YAŞAMAYAN TAKIM SAYISI 2'YE DÜŞTÜSüper Lig'de ilk 2 hafta sonunda tüm maçlarını kazanan takım sayısı 5 iken, 3'üncü hafta sonunda bu sayı 2'ye düştü. Fenerbahçe, deplasmanda Altay'ı 2-0, Trabzonspor ise deplasmanda GZT Giresunspor'u 1-0 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti. 3'üncü hafta sonunda ilk kez puan kaybı yaşayan takımlar ise Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Altay oldu.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE DÜŞÜŞ SÜRÜYORSüper Lig'de 2019-2020 sezonunu şampiyon tamamlayarak önemli bir başarıya imza atan Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezona da kötü bir başlangıç yaptı. Bu sezon ligde oynadığı 3 maçta puan alma başarısı gösteremeyen İstanbul ekibi, sadece 1 gol atabildi. Başakşehir, geçtiğimiz sezona da 3 mağlubiyetle başlarken sezon büyük bölümünde küme düşme tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştı.SADIK ÇİFTPINAR, MALATYASPOR'A GALİBİYETLE DÖNDÜFenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesh eden ve eski takımı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a dönen Sadık Çiftpınar, galibiyetle sarı kırmızılı formaya geri dönüş yaptı. İç sahada oynanan ve 2-0 kazanılan Gaziantep FK mücadelesinde 90 dakika sahada kalan tecrübeli oyuncu, yaptığı kritik müdahaleler ile dikkat çekti.SEZONUN İLK HAT-TRICK'İ HAJI WRIGHT'TANSüper Lig'de ilk 3 hafta geride kalırken sezonun ilk hat-trick'i Fraport TAV Antalyaspor forması giyen Haji Wright'tan geldi. Takımının 3-2 kazandığı ve sezonun ilk galibiyetini aldığı Çaykur Rizespor mücadelesinde 2 tanesi penaltıdan olmak üzere 3 gol atan 23 yaşındaki oyuncu, ayrıca Hatayspor forması giyen Saba Lobjanidze ile birlikte 3 hafta sonunda gol krallığı listesinde ilk sırada yer aldı.6 OYUNCU TAKIMLARININ FORMALARIYLA İLK KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADISüper Lig'de takımların yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 6 oyuncu, Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı. Bu oyuncuların isimleri şu şekilde;Haji Wright (Fraport TAV Antalyaspor), Alex Teixeira (Beşiktaş), Britt Assombalonga (Adana Demirspor), Mame Thiam (Yukatel Kayserispor), Ayoub El Kaabi (Atakaş Hatayspor), Dimitris Goutas (Demir Grup Sivasspor)GÖREVİNE SON VERİLEN TEKNİK DİREKTÖR SAYISI 3 OLDU

Süper Lig'de 3'üncü hafta sonunda bir teknik direktör ayrılığı daha yaşandı. Transfer döneminde adından sıkça söz ettiren Adana Demirspor'da teknik direktör Samet Aybaba'nın görevine son verildi. Daha önce Kasımpaşa'da Şenol Can, Yukatel Kayserispor'da ise Yalçın Koşukavak görevden alınmıştı.


Süper Lig'de 3'üncü haftanın ardından
Süper Lig'de 3'üncü haftanın ardından
Süper Lig'de 3'üncü haftanın ardından

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sezer Afşar

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