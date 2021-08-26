Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 3. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:
Yarın:
20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Özgür Yankaya
21.45 Adana Demirspor-İttifak Holding Konyaspor: Alper Ulusoy
28 Ağustos Cumartesi:
19.15 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Gaziantep: Sarper Barış Saka
19.15 Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor: Mustafa Öğretmenoğlu
21.45 Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge
21.45 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük: Cüneyt Çakır
29 Ağustos Pazar:
19.15 Kasımpaşa-Galatasaray: Fırat Aydınus
19.15 Demir Grup Sivasspor-Göztepe: Burak Şeker
21.45 Altay-Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu
21.45 GZT Giresunspor-Trabzonspor: Ali Şansalan
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan