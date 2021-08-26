Süper Lig'de 3. hafta hakemleri açıklandı
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Süper Lig'de 3. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 3. hafta hakemleri açıklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'in 3. haftasında yarın, 28 Ağustos Cumartesi ve 29 Ağustos Pazar günleri oynanacak olan müsabakalarda düdük çalacak hakemler belirlendi. TFF'den yapılan açıklamada Süper Lig 3. hafta maçlarını şu hakemler yönetecek:

Yarın

20.30 Antalyaspor- Çaykur Rizespor: Özgür Yankaya

21.45 Adana Demirspor - Konyaspor: Alper Ulusoy

28 Ağustos Cumartesi

19.15 Yeni Malatyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü: Sarper Barış Saka

19.15 Medipol Başakşehir - Kayserispor: Mustafa Öğretmenoğlu

21.45 Atakaş Hatayspor - Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge

21.45 Beşiktaş - Fatih Karagümrük: Cüneyt Çakır

29 Ağustos Pazar

19.15 Kasımpaşa - Galatasaray: Fırat Aydınus

19.15 Sivasspor - Göztepe: Burak Şeker

21.45 Altay - Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu

21.45 GZT Giresunspor - Trabzonspor: Ali Şansalan - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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