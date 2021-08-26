Süper Lig'de 3. hafta heyecanı
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Süper Lig'de 3. hafta heyecanı

Süper Lig'de 3. hafta heyecanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'de 3. hafta Fraport TAV Antalyaspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak maçla başlayacak.

Süper Lig'de 3. hafta Fraport TAV Antalyaspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak maçla başlayacak.

Süper Lig'de 3. hafta heyecanı yarın, 28 Ağustos Cumartesi ve 29 Ağustos Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu haftadan sonra milli araya girilecek. Haftanın açılış müsabakasında Antalyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük ile oynayacak. Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacakken, Fenerbahçe de Altay'a konuk olacak. Trabzonspor ise Giresunspor ile deplasmanda mücadele edecek.

Süper Lig'de 3. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.30 Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor

21.45 Adana Demirspor - İ.H. Konyaspor

28 Ağustos Cumartesi

19.15 Ö.K. Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK

19.15 Medipol Başakşehir - Y. Kayserispor

21.45 A. Hatayspor - Aytemiz Alanyaspor

21.45 Beşiktaş - V. Fatih Karagümrük

29 Ağustos Pazar

19.15 Kasımpaşa - Galatasaray

19.15 Demir Grup Sivasspor - Göztepe

21.45 GZT Giresunspor - Trabzonspor

21.45 Altay - Fenerbahçe - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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