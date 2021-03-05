Süper Lig'de 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
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Süper Lig'de 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

05.03.2021 11:46 | Son Güncelleme: 05.03.2021 11:51
Süper Lig'de 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de 29. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 29. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

16.00 Yukatel Denizlispor-Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Beşiktaş-Gaziantep: Mete Kalkavan

7 Mart Pazar:

13.30 Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü: Halis Özkahya

16.00 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir: Özgür Yankaya

16.00 Atakaş Hatayspor-Hes Kablo Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: Ali Şansalan

8 Mart Pazartesi:

16.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: Suat Arslanboğa

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: Serkan Tokat

19.00 İttifak Holding Konyaspor- Fenerbahçe: Fırat Aydınus

19.00 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Zorbay Küçük

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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