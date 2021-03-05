Süper Lig'de 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Süper Lig'de 29. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Süper Lig'de 29. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
16.00 Yukatel Denizlispor-Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler
19.00 Beşiktaş-Gaziantep: Mete Kalkavan
7 Mart Pazar:
13.30 Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü: Halis Özkahya
16.00 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir: Özgür Yankaya
16.00 Atakaş Hatayspor-Hes Kablo Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: Ali Şansalan
8 Mart Pazartesi:
16.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: Suat Arslanboğa
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: Serkan Tokat
19.00 İttifak Holding Konyaspor- Fenerbahçe: Fırat Aydınus
19.00 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Zorbay Küçük
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar