Süper Lig'de 29. hafta hakemleri açıklandı! Başakşehir - Galatasaray maçı Ali Palabıyık'ın... Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 29. haftada düdük çalacak hakemler şunlar: 26 Haziran Cuma: 21.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor: Zorbay Küçük27 Haziran Cumartesi: 18.30 Fenerbahçe-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Ali Şansalan21.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 29. haftada düdük çalacak hakemler şunlar: 26 Haziran Cuma: 21.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor: Zorbay Küçük 27 Haziran Cumartesi: 18.30 Fenerbahçe-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Ali Şansalan 21.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen 21.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu 28 Haziran Pazar: 18.30 Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor: Mete Kalkavan 18.30 Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor: Cüneyt Çakır 21.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray: Ali Palabıyık 21.00 Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor: Serkan Tokat 29 Haziran Pazartesi: 21.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Halis Özkahya Kaynak: Hürriyet