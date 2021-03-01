Süper Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Süper Lig'de 28. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Süper Lig'de 28. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
16.00 Gaziantep-Gençlerbirliği: Bahattin Şimşek
19.00 Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: Halis Özkahya
3 Mart Çarşamba:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fatih Karagümrük: Ali Şansalan
16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor: Ali Palabıyık
19.00 Hes Kablo Kayserispor-Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek
19.00 MKE Ankaragücü-Galatasaray: Halil Umut Meler
4 Mart Perşembe:
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen
19.00 Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor: Ümit Öztürk
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar