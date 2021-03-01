Spor Toto Süper Lig'de 28'inci haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'in 28'inci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 28'inci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;YARIN: 16.00 Gaziantep FK - Gençlerbirliği: BAHATTİN ŞİMŞEK19.00 Yeni Malatyaspor - Beşiktaş: HALİS ÖZKAHYA
3 MART ÇARŞAMBA13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fatih Karagümrük: ALİ ŞANSALAN16.00 Demir Grup Sivasspor - Atakaş Hatayspor: MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU16.00 Medipol Başakşehir - İttifak Holding Konyaspor: ALİ PALABIYIK19.00 Hes Kablo Kayserispor - Çaykur Rizespor: HÜSEYİN GÖÇEK19.00 MKE Ankaragücü - Galatasaray: HALİL UMUT MELER
4 MART PERŞEMBE16.00 Aytemiz Alanyaspor - Göztepe: TUGAY KAAN NUMANOĞLU16.00 Kasımpaşa - Trabzonspor: ABDULKADİR BİTİGEN
19.00 Fenerbahçe - Fraport-TAV Antalyaspor: ÜMİT ÖZTÜRK
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan Çakar