Spor Toto Süper Lig'de 28'inci haftanın hakemleri açıklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Spor Toto Süper Lig'de 28'inci haftanın hakemleri açıklandı

01.03.2021 12:31 | Son Güncelleme: 01.03.2021 12:41
Spor Toto Süper Lig'de 28'inci haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;

YARIN:  16.00 Gaziantep FK - Gençlerbirliği: BAHATTİN ŞİMŞEK19.00 Yeni Malatyaspor - Beşiktaş: HALİS ÖZKAHYA

3 MART ÇARŞAMBA13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fatih Karagümrük: ALİ ŞANSALAN16.00 Demir Grup Sivasspor - Atakaş Hatayspor: MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU16.00 Medipol Başakşehir - İttifak Holding Konyaspor: ALİ PALABIYIK19.00 Hes Kablo Kayserispor - Çaykur Rizespor: HÜSEYİN GÖÇEK19.00 MKE Ankaragücü - Galatasaray: HALİL UMUT MELER

4 MART PERŞEMBE16.00 Aytemiz Alanyaspor - Göztepe: TUGAY KAAN NUMANOĞLU16.00 Kasımpaşa - Trabzonspor: ABDULKADİR BİTİGEN

19.00 Fenerbahçe - Fraport-TAV Antalyaspor: ÜMİT ÖZTÜRK


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan Çakar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özlem Zengin Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Şeyma Subaşı Türkan Şoray Aleyna Tilki
Spor Mustafa Er Hakan Kutlu Fatih Terim Caner Erkin Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Spor Toto Süper Lig'de 28'inci haftanın hakemleri açıklandı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 12:42:35. #1.14#
title