Süper Lig'de 27'nci haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig'in 27'nci haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu.

Süper Lig'in 27'nci haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre hakemler şöyle:

12 HAZİRAN CUMA: 21.00 Göztepe-Trabzonspor: Zorbay Küçük21.00 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor: Atilla Karaoğlan13 HAZİRAN CUMARTESİ: 18.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: Halil Umut Meler21.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Ümit Öztürk14 HAZİRAN PAZAR: 18.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor: Alper Ulusoy21.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu21.00 Gaziantep Futbol Kulübü-MKE Ankaragücü: Mete Kalkavan15 HAZİRAN PAZARTESİ:

21.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Bitigen

Kaynak: DHA