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Süper Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

AA, Yunus Kaymaz - Spor
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Süper Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor: Alper Ulusoy

20.00 Trabzonspor-Yukatel Kayserispor: Erkan Özdamar

26 Şubat Cumartesi:

16.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük: Yasin Kol

19.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: Sarper Barış Saka

27 Şubat Pazar:

13.30 Altay-Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu

13.30 GZT Giresunspor-Göztepe: Cüneyt Çakır

16.00 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Volkan Bayarslan

16.00 Atakaş Hatayspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Çağdaş Altay

19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

28 Şubat Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

AA / Yunus Kaymaz - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Antalyaspor, Spor, Haberler

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