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Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü, Spor

Süper Lig'de 26. hafta sessiz başladı

Süper Lig'de 26'ncı haftanın açılış maçlarından MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşması, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında boş tribünler önünde oynandı.

13.03.2020 20:16 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:16
Süper Lig'de 26. hafta sessiz başladı

Süper Lig'de 26'ncı haftanın açılış maçlarından MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşması, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında boş tribünler önünde oynandı.

Ev sahibi ekip, maç öncesi ısınan sarı-lacivertli futbolcuları kulüp marşlarıyla motive etti.

Ankara'da 22 bin kişi kapasiteli Eryaman Stadı'ndaki maça futbolcular, Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla "Dirilişten kurtuluşa bir duruştur Çanakkale" yazılı pankartla çıktı.

Kaynak: AA

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