Süper Lig'de 26. hafta sessiz başladı Süper Lig'de 26'ncı haftanın açılış maçlarından MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşması, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında boş tribünler önünde oynandı.

Süper Lig'de 26'ncı haftanın açılış maçlarından MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşması, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında boş tribünler önünde oynandı.

Ev sahibi ekip, maç öncesi ısınan sarı-lacivertli futbolcuları kulüp marşlarıyla motive etti.

Ankara'da 22 bin kişi kapasiteli Eryaman Stadı'ndaki maça futbolcular, Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla "Dirilişten kurtuluşa bir duruştur Çanakkale" yazılı pankartla çıktı.

Kaynak: AA