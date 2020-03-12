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MKE Ankaragücü, Rizespor, Spor

Süper Lig'de 26. hafta heyecanı

Süper Lig'in 26. hafta yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak.

12.03.2020 11:48 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:48
Süper Lig'de 26. hafta heyecanı

Süper Lig'in 26. hafta yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak.


Süper Lig'in 26. haftasında heyecan yarın, 14, 15 ve 16 Mart tarihlerinde oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçlarında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa ile Göztepe karşılaşacak. Bu hafta derbide Galatasaray ile Beşiktaş, Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Haftanın zirveyi ilgilendiren bir başka maçında ise Trabzonspor, Başakşehir'i konuk edecek. Hafta Antalyaspor ile Sivasspor arasında oynanacak müsabaka ile sona erecek.


Süper Lig'de 26. hafta programı şöyle:


Yarın


20.00 MKE Ankaragücü - Rizespor: Halil Umut Meler


20.00 Kasımpaşa - Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu


14 Mart Cumartesi


14.00 Denizlispor - Gençlerbirliği: Cüneyt Çakır


17.00 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan


20.00 Konyaspor - Fenerbahçe: Hüseyin Göçek


15 Mart Pazar


13.30 Hes Kablo Kayserispor - Yeni Malatyaspor: Ali Şansalan


16.00 Trabzonspor - Başakşehir: Fırat Aydınus


19.00 Galatasaray - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen


16 Mart Pazartesi


20.00 Antalyaspor - Sivasspor: Özgür Yankaya - İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: İHA

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