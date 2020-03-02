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Süper Lig'de 26, 27 ve 28'inci haftaların programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 26, 27 ve 28'inci haftaların programını açıkladı.

02.03.2020 20:26 | Son Güncelleme: 02.03.2020 20:26
Süper Lig'de 26, 27 ve 28'inci haftaların programı açıklandı

derbisi, 15 Mart Pazar günü oynanacak

- (TFF), Süper Lig'de 26, 27 ve 28'inci haftaların programını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, ligin 26'ncı haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş maçının 15 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacağı kaydedildi. Öte yandan aynı haftada oynanacak olan Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçı ise 15 Mart Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

Program şu şekilde: 26'ncı Hafta13 Mart Cuma20.00 Kasımpaşa - Göztepe20.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor14 Mart Cumartesi14.00 Yukatel Denizlispor - Gençlerbirliği17.00 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK20.00 İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe15 Mart Pazar13.30 Hes Kablo Kayserispor - BtcTurk Yeni Malatyaspor16.00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir19.00 Galatasaray - Beşiktaş16 Mart Pazartesi20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor

- 27'nci Hafta20 Mart Cuma20.00 Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor21 Mart Cumartesi14.00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü17.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa17.00 Demir Grup Sivasspor - Yukatel Denizlispor20.00 Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor 22 Mart Pazar13.30 Gençlerbirliği - İttifak Holding Konyaspor16.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray19.00 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor19.00 Göztepe - Trabzonspor

28'inci Hafta -3 Nisan Cuma20.00 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor4 Nisan Cumartesi14.00 Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği17.00 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir20.00 Galatasaray - Gaziantep FK5 Nisan Pazar13.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Göztepe16.00 İttifak Holding KIonyaspor - Demir Grup Sivasspor16.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe19.00 Yukatel Denizlispor - Beşiktaş6 Nisan Pazartesi

20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor


Kaynak: DHA

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