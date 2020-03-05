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Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri açıkladı

Süper Lig'in 25. haftası Beşiktaş ile MKE Ankaragücü arasında yarın oynanacak maçla ile başlayacak.

05.03.2020 11:36 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:36
Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri açıkladı

Süper Lig'in 25. haftası ile MKE Ankaragücü arasında yarın oynanacak maçla ile başlayacak.


Süper Lig'in 25. haftasında heyecanı yarın, 7, 8 ve 9 Mart tarihlerinde oynanacak müsabakalar ile yaşanacak. Haftanın açılışında Beşiktaş ile MKE Ankaragücü İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Bu hafta zirveyi yakından ilgiden maçta Galatasaray, Sivasspor'a konuk olacak. Trabzonspor Gaziantep FK'ya, Başakşehir de Gzötepe'ye konuk olacak. Fenerbahçe de evinde Denizlispor ile mücadele edecek. Hafta Gençlerbirliği - Antalyaspor maçı ile sona erecek.


Süper Lig'de haftanın programı şöyle:


6 Mart Cuma


20.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler


7 Mart Cumartesi


14.00 Yeni Malatyaspor - İH Konyaspor: Cüneyt Çakır


17.00 Gaziantep FK - Trabzonspor: Halis Özkahya


17.00 Göztepe - Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık


20.00 Fenerbahçe - Y. Denizlispor: Zorbay Küçük


8 Mart Pazar


13.30 Kasımpaşa - Hes Kablo Kayserispor: Hüseyin Göçek


16.00 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan


19.00 DG Sivasspor - Galatasaray: Mete Kalkavan


9 Mart Pazartesi


20.00 Gençlerbirliği - Antalyaspor: Halil Umut Meler - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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