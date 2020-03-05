Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri açıkladı

05.03.2020 11:36 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:36

Süper Lig'in 25. haftası Beşiktaş ile MKE Ankaragücü arasında yarın oynanacak maçla ile başlayacak.



Süper Lig'in 25. haftasında heyecanı yarın, 7, 8 ve 9 Mart tarihlerinde oynanacak müsabakalar ile yaşanacak. Haftanın açılışında Beşiktaş ile MKE Ankaragücü İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Bu hafta zirveyi yakından ilgiden maçta Galatasaray, Sivasspor'a konuk olacak. Trabzonspor Gaziantep FK'ya, Başakşehir de Gzötepe'ye konuk olacak. Fenerbahçe de evinde Denizlispor ile mücadele edecek. Hafta Gençlerbirliği - Antalyaspor maçı ile sona erecek.



Süper Lig'de haftanın programı şöyle:



6 Mart Cuma



20.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler



7 Mart Cumartesi



14.00 Yeni Malatyaspor - İH Konyaspor: Cüneyt Çakır



17.00 Gaziantep FK - Trabzonspor: Halis Özkahya



17.00 Göztepe - Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık



20.00 Fenerbahçe - Y. Denizlispor: Zorbay Küçük



8 Mart Pazar



13.30 Kasımpaşa - Hes Kablo Kayserispor: Hüseyin Göçek



16.00 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan



19.00 DG Sivasspor - Galatasaray: Mete Kalkavan



9 Mart Pazartesi



20.00 Gençlerbirliği - Antalyaspor: Halil Umut Meler - İSTANBUL

Kaynak: İHA