Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri açıkladı

04.03.2020 12:06 | Son Güncelleme: 04.03.2020 12:06

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçlarla düdük çalacak hakemler belli oldu.



Süper Lig'in 25. haftasında 6, 7, 8 ve 9 Mart tarihlerinde oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu. Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan ve zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre bu haftaki maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:



6 Mart Cuma



20.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler



7 Mart Cumartesi



14.00 Yeni Malatyaspor - İH Konyaspor: Cüneyt Çakır



17.00 Gaziantep FK - Trabzonspor: Halis Özkahya



17.00 Göztepe - Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık



20.00 Fenerbahçe - Y. Denizlispor: Zorbay Küçük



8 Mart Pazar



13.30 Kasımpaşa - Hes Kablo Kayserispor: Hüseyin Göçek



16.00 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan



19.00 DG Sivasspor - Galatasaray: Mete Kalkavan



9 Mart Pazartesi



20.00 Gençlerbirliği - Antalyaspor: Halil Umut Meler - İSTANBUL

Kaynak: İHA