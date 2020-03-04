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Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri açıkladı

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçlarla düdük çalacak hakemler belli oldu.

04.03.2020 12:06 | Son Güncelleme: 04.03.2020 12:06
Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri açıkladı

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçlarla düdük çalacak hakemler belli oldu.


Süper Lig'in 25. haftasında 6, 7, 8 ve 9 Mart tarihlerinde oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu. Sivasspor ile arasında oynanacak olan ve zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre bu haftaki maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:


6 Mart Cuma


20.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler


7 Mart Cumartesi


14.00 Yeni Malatyaspor - İH Konyaspor: Cüneyt Çakır


17.00 Gaziantep FK - Trabzonspor: Halis Özkahya


17.00 Göztepe - Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık


20.00 Fenerbahçe - Y. Denizlispor: Zorbay Küçük


8 Mart Pazar


13.30 Kasımpaşa - Hes Kablo Kayserispor: Hüseyin Göçek


16.00 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan


19.00 DG Sivasspor - Galatasaray: Mete Kalkavan


9 Mart Pazartesi


20.00 Gençlerbirliği - Antalyaspor: Halil Umut Meler - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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