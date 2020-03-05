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Süper Lig'de 25. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 25. hafta, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

05.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 05.03.2020 09:46
Süper Lig'de 25. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 25. hafta, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında , saat 20.00'de 'ta MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 25. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Vodafone Park)

7 Mart Cumartesi:

14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni Malatya)

17.00 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon)

17.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Gürsel Aksel)

20.00 Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor (Ülker)

8 Mart Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Yeni 4 Eylül)

9 Mart Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)

Kaynak: AA

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