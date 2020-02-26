Süper Lig'de 24'üncü haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'in 24'üncü haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.
26.02.2020 11:19 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:19
Süper Lig'in 24'üncü haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 24'üncü hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:28 Şubat Cuma: 20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: Halis Özkahya29 Şubat Cumartesi: 14.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa: Ali Palabıyık17.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe: Ali Şansalan1 Mart Pazar: 13.30 Yukatel Denizlispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler16.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: Ümit Öztürk19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği: Arda Kardeşler2 Mart Pazartesi: 20.00 Hes Kablo Kayserispor-Göztepe: Mete Kalkavan
20.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK: Zorbay Küçük
Kaynak: DHA
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