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Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

26.02.2020 11:42 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:42
Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.


Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Geçtiğimiz hafta oynanan - maçını yöneten Halil Umut Meler bu hafta görev almadı. - Trabzonspor müsabakasının hakemi Fırat Aydınus ise Konyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak mücadelede VAR'ın başında olacak.


Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bu hafta oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:


28 Şubat Cuma


20.00 A. Alanyaspor - Beşiktaş: Halis Özkahya


29 Şubat Cumartesi


14.00 İ.H. Konyaspor - Kasımpaşa: Ali Palabyık


17.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen


20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe: Ali Şansalan


1 Mart Pazar


13.30 Denizlispor - Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler


16.00 MKE Ankaragücü - D.G. Sivasspor: Ümit Öztürk


19.00 Galatasaray - Gençlerbirliği: Arda Kardeşler


2 Mart Pazartesi


20.00 M. Başakşehir - Gaziantep FK: Zorbay Küçük


20.00 Kayserispor - Göztepe: Mete Kalkavan - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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