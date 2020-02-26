Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri belli oldu

26.02.2020 11:42 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:42

Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.



Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe - Galatasaray maçını yöneten Halil Umut Meler bu hafta görev almadı. Beşiktaş - Trabzonspor müsabakasının hakemi Fırat Aydınus ise Konyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak mücadelede VAR'ın başında olacak.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bu hafta oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:



28 Şubat Cuma



20.00 A. Alanyaspor - Beşiktaş: Halis Özkahya



29 Şubat Cumartesi



14.00 İ.H. Konyaspor - Kasımpaşa: Ali Palabyık



17.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen



20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe: Ali Şansalan



1 Mart Pazar



13.30 Denizlispor - Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler



16.00 MKE Ankaragücü - D.G. Sivasspor: Ümit Öztürk



19.00 Galatasaray - Gençlerbirliği: Arda Kardeşler



2 Mart Pazartesi



20.00 M. Başakşehir - Gaziantep FK: Zorbay Küçük



20.00 Kayserispor - Göztepe: Mete Kalkavan - İSTANBUL

Kaynak: İHA