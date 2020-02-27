Haberler » Spor » Süper Lig'de 24. hafta heyecanı - Spor

Süper Lig'de 24. hafta heyecanı

Süper Lig'in 24. haftası Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş arasında yarın oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

27.02.2020 10:54 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:54
Süper Lig'de 24. hafta heyecanı

Süper Lig'in 24. haftası Aytemiz Alanyaspor ile arasında yarın oynanacak karşılaşma ile başlayacak.


Süper Lig'de 24. hafta heyecanı yarın, 29 Şubat, 1 Mart Pazar ve 2 Mart Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Bu hafta Karadeniz derbi heyecanı yaşanacak ve Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Galatasaray, Gençlerbirliği ile evinde mücadele edecek. Fenerbahçe ise deplasmanda Antalyaspor ile oynayacak. Lider Medipol Başakşehir de Gaziantep FK ile sahasında karşı karşıya gelecek.


Süper Lig'de haftanın programı şöyle:


Yarın


20.00 A. Alanyaspor - Beşiktaş: Halis Özkahya


29 Şubat Cumartesi


14.00 İ.H. Konyaspor - Kasımpaşa: Ali Palabyık


17.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen


20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe: Ali Şansalan


1 Mart Pazar


13.30 Denizlispor - Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler


16.00 MKE Ankaragücü - D.G. Sivasspor: Ümit Öztürk


19.00 Galatasaray - Gençlerbirliği: Arda Kardeşler


2 Mart Pazartesi


20.00 M. Başakşehir - Gaziantep FK: Zorbay Küçük


20.00 Kayserispor - Göztepe: Mete Kalkavan - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler