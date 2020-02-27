27.02.2020 10:54 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:54

Süper Lig'in 24. haftası Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş arasında yarın oynanacak karşılaşma ile başlayacak.



Süper Lig'de 24. hafta heyecanı yarın, 29 Şubat, 1 Mart Pazar ve 2 Mart Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Bu hafta Karadeniz derbi heyecanı yaşanacak ve Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Galatasaray, Gençlerbirliği ile evinde mücadele edecek. Fenerbahçe ise deplasmanda Antalyaspor ile oynayacak. Lider Medipol Başakşehir de Gaziantep FK ile sahasında karşı karşıya gelecek.



Süper Lig'de haftanın programı şöyle:



Yarın



20.00 A. Alanyaspor - Beşiktaş: Halis Özkahya



29 Şubat Cumartesi



14.00 İ.H. Konyaspor - Kasımpaşa: Ali Palabyık



17.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen



20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe: Ali Şansalan



1 Mart Pazar



13.30 Denizlispor - Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler



16.00 MKE Ankaragücü - D.G. Sivasspor: Ümit Öztürk



19.00 Galatasaray - Gençlerbirliği: Arda Kardeşler



2 Mart Pazartesi



20.00 M. Başakşehir - Gaziantep FK: Zorbay Küçük



20.00 Kayserispor - Göztepe: Mete Kalkavan - İSTANBUL

Kaynak: İHA