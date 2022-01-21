Süper Lig'de 23'üncü haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 23'üncü haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada ligin 23'üncü haftasında oynanacak maçlar ve görev alacak hakemler şu şekilde:

22 Ocak Cumartesi

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Beşiktaş (Zorbay Küçük)

23 Ocak Pazar

19.00 Galatasaray - Trabzonspor (Atilla Karaoğlan)

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