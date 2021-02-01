Süper Lig'de 23'üncü haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 23'üncü haftanın hakemleri belli oldu.

Süper Lig'de 23'üncü haftanın hakemleri belli oldu. Yarın oynanacak zorlu Galatasaray - Medipol Başakşehir maçında Arda Kardeşler düdük çalacak.

2, 3 ve 4 Şubat'ta oynanacak Süper Lig karşılaşmalarının programı ve görev alacak hakemleri şöyle:

2 Şubat SalıAtakaş Hatayspor - Fenerbahçe: Suat ArslanboğaÇaykur Rizespor - Kasımpaşa: Serkan TokatGalatasaray - Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler

3 Şubat ÇarşambaDemir Grup Sivasspor - BB Erzurumspor: Fırat AydınusFatih Karagümrük - Gaziantep FK: Ali PalabıyıkHes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor: Atilla Karaoğlanİttifak Holding Konyaspor - Gençlerbirliği: Özgür YankayaFraport-TAV Antalyaspor - Beşiktaş: Alper Ulusoy

4 Şubat PerşembeGöztepe - Yeni Malatyaspor: Turgut Doman

Trabzonspor - Yukatel Denizlispor: Tugay Kaan Numanoğlu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı