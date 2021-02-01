Süper Lig'de 23'üncü haftanın hakemleri belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Süper Lig'de 23'üncü haftanın hakemleri belli oldu

01.02.2021 12:26 | Son Güncelleme: 01.02.2021 12:30
Süper Lig'de 23'üncü haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 23'üncü haftanın hakemleri belli oldu.

Süper Lig'de 23'üncü haftanın hakemleri belli oldu. Yarın oynanacak zorlu Galatasaray - Medipol Başakşehir maçında Arda Kardeşler düdük çalacak.

2, 3 ve 4 Şubat'ta oynanacak Süper Lig karşılaşmalarının programı ve görev alacak hakemleri şöyle:

2 Şubat SalıAtakaş Hatayspor - Fenerbahçe: Suat ArslanboğaÇaykur Rizespor - Kasımpaşa: Serkan TokatGalatasaray - Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler

3 Şubat ÇarşambaDemir Grup Sivasspor - BB Erzurumspor: Fırat AydınusFatih Karagümrük - Gaziantep FK: Ali PalabıyıkHes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor: Atilla Karaoğlanİttifak Holding Konyaspor - Gençlerbirliği: Özgür YankayaFraport-TAV Antalyaspor - Beşiktaş: Alper Ulusoy

4 Şubat PerşembeGöztepe - Yeni Malatyaspor: Turgut Doman

Trabzonspor - Yukatel Denizlispor: Tugay Kaan Numanoğlu


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Sezen Aksu Cem Yılmaz Acun Ilıcalı
Spor Okan Buruk Ünal Karaman Sergen Yalçın Ferdi Kadıoğlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Terör Ahmetli Beşiktaş Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Süper Lig'de 23'üncü haftanın hakemleri belli oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 12:31:23. #1.15#
title