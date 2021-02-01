Süper Lig'de 23'üncü haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 23'üncü haftanın hakemleri belli oldu.
Süper Lig'de 23'üncü haftanın hakemleri belli oldu. Yarın oynanacak zorlu Galatasaray - Medipol Başakşehir maçında Arda Kardeşler düdük çalacak.
2, 3 ve 4 Şubat'ta oynanacak Süper Lig karşılaşmalarının programı ve görev alacak hakemleri şöyle:2 Şubat SalıAtakaş Hatayspor - Fenerbahçe: Suat ArslanboğaÇaykur Rizespor - Kasımpaşa: Serkan TokatGalatasaray - Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler
3 Şubat ÇarşambaDemir Grup Sivasspor - BB Erzurumspor: Fırat AydınusFatih Karagümrük - Gaziantep FK: Ali PalabıyıkHes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor: Atilla Karaoğlanİttifak Holding Konyaspor - Gençlerbirliği: Özgür YankayaFraport-TAV Antalyaspor - Beşiktaş: Alper Ulusoy
4 Şubat PerşembeGöztepe - Yeni Malatyaspor: Turgut Doman
Trabzonspor - Yukatel Denizlispor: Tugay Kaan Numanoğlu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı