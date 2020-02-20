Süper Lig'de 23. haftanın VAR hakemleri belli oldu!

20.02.2020 09:51 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:51

TFF Süper Lig'in 23. haftasının VAR hakemleri belli oldu. Fenerbahçe-Galatasaray ve Beşiktaş - Trabzonspor derbilerinin oynanacağı 23. hafta VAR hakemleri kim?



Süper Lig'de 23. haftada oynanacak mücadelelerin hakemleri açıklandı.



21 ŞUBAT CUMA



20.00 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya



22 ŞUBAT CUMARTESİ



14.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor: Emre Malok



17.00 Göztepe-Gaziantep FK: Erkan Özdamar



20.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Ali Palabıyık



23 ŞUBAT PAZAR



13.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Antalyaspor: Halis Özkahya



16.00 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü: Burak Şeker



19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Abdülkadir Bitigen



24 ŞUBAT PAZARTESİ



20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Özgüç Türkalp



20.00 Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor: Mete Kalkavan







