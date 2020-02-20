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Süper Lig'de 23. haftanın VAR hakemleri belli oldu!

TFF Süper Lig'in 23. haftasının VAR hakemleri belli oldu.

20.02.2020 09:51 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:51
Süper Lig'de 23. haftanın VAR hakemleri belli oldu!

TFF Süper Lig'in 23. haftasının VAR hakemleri belli oldu. Fenerbahçe-Galatasaray ve Beşiktaş - Trabzonspor derbilerinin oynanacağı 23. hafta VAR hakemleri kim?


Süper Lig'de 23. haftada oynanacak mücadelelerin hakemleri açıklandı.


21 ŞUBAT CUMA


20.00 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya


22 ŞUBAT CUMARTESİ


14.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor: Emre Malok


17.00 Göztepe-Gaziantep FK: Erkan Özdamar


20.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Ali Palabıyık


23 ŞUBAT PAZAR


13.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Antalyaspor: Halis Özkahya


16.00 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü: Burak Şeker


19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Abdülkadir Bitigen


24 ŞUBAT PAZARTESİ


20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Özgüç Türkalp


20.00 Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor: Mete Kalkavan



Kaynak: Hürriyet

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