Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 23. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
16.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe: Suat Arslanboğa
19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Serkan Tokat
19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler
3 Şubat Çarşamba:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Fırat Aydınus
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
16.00 Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Ali Palabıyık
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği: Özgür Yankaya
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş: Alper Ulusoy
4 Şubat Perşembe:
16.00 Göztepe-Yeni Malatyaspor: Turgut Doman
19.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor: Tugay Kaan Numanoğlu
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük