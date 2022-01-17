Süper Lig'de 22'nci hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında oynanacak maçların hakem kadroları açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, 22'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:

18 Ocak Salı (Yarın)

19 Ocak Çarşamba

20 Ocak Perşembe

20.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri