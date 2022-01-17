Süper Lig'de 22'nci hafta maçlarının hakemleri belli oldu - Haberler Spor
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Süper Lig'de 22'nci hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 22'nci hafta maçlarının hakemleri belli oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında oynanacak maçların hakem kadroları açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında oynanacak maçların hakem kadroları açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, 22'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:

18 Ocak Salı (Yarın)

17.00 Gaziantep FK - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ümit Öztürk

20.00 İttifak Holding Konyaspor - Adana Demirspor: Yasin Kol

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Beşiktaş: Halil Umut Meler

19 Ocak Çarşamba

17.00 Çaykur Rizespor - Fraport TAV Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

17.00 Göztepe - Demir Grup Sivasspor: Suat Arslanboğa

17.00 Yukatel Kayserispor - Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan

20.00 Fenerbahçe - Altay: Hüseyin Göçek

20.00 Trabzonspor - GZT Giresunspor: Alper Ulusoy

20 Ocak Perşembe

17.00 Aytemiz Alanyaspor - Atakaş Hatayspor: Bahattin Şimşek

20.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu


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