Süper Lig'de 22'nci hafta maçlarının hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında oynanacak maçların hakem kadroları açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında oynanacak maçların hakem kadroları açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, 22'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:
18 Ocak Salı (Yarın)17.00 Gaziantep FK - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ümit Öztürk20.00 İttifak Holding Konyaspor - Adana Demirspor: Yasin Kol20.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Beşiktaş: Halil Umut Meler
19 Ocak Çarşamba17.00 Çaykur Rizespor - Fraport TAV Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu17.00 Göztepe - Demir Grup Sivasspor: Suat Arslanboğa17.00 Yukatel Kayserispor - Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan20.00 Fenerbahçe - Altay: Hüseyin Göçek20.00 Trabzonspor - GZT Giresunspor: Alper Ulusoy
20 Ocak Perşembe17.00 Aytemiz Alanyaspor - Atakaş Hatayspor: Bahattin Şimşek
20.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri