Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta heyecanı yarın, 19 Ocak Çarşamba ve 20 Ocak Perşembe günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. TFF Merkez Hakem Kurulu da haftanın maçlarında görev alacak hakemleri duyurdu.

Buna göre ligde 22. haftanın programı ve hakemleri şöyle:

Yarın

17.00 Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor: Ümit Öztürk

20.00 İH Konyaspor - Adana Demirspor: Yasin Kol

20.00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş: Halil Umut Meler

19 Ocak Çarşamba

17.00 Çaykur Rizespor - FT Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

17.00 Göztepe - DG Sivasspor: Suat Arslanboğa

17.00 Kayserispor - Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan

20.00 Fenerbahçe - Altay: Hüseyin Göçek

20.00 Trabzonspor - Giresunspor: Alper Ulusoy

20 Ocak Perşembe

17.00 Aytemiz Alanyaspor - A.Hatayspor: Bahattin Şimşek

20.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu - İSTANBUL

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