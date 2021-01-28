Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
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Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

28.01.2021 12:01 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:05
Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 22. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

16.00 Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük: Yasin Kol

19.00 Gaziantep FK-Galatasaray: Mete Kalkavan

30 Ocak Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor: Hüseyin Göçek

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Zorbay Küçük

16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor: Cüneyt Çakır

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen

31 Ocak Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk

16.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe: Sarper Barış Saka

16.00 Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor: Bahattin Şimşek

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Halil Umut Meler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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