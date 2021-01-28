Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 22. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
16.00 Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük: Yasin Kol
19.00 Gaziantep FK-Galatasaray: Mete Kalkavan
30 Ocak Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor: Hüseyin Göçek
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Zorbay Küçük
16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor: Cüneyt Çakır
19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen
31 Ocak Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk
16.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe: Sarper Barış Saka
16.00 Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor: Bahattin Şimşek
19.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Halil Umut Meler
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar