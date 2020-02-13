13.02.2020 11:28 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:28

Süper Lig'in 22. haftası yarın oynanacak M.Başakşehir-Beşiktaş karşılaşması ile başlayacak.



Süper Lig'de 22. hafta heyecanı yarın, 15, 16 ve 17 Şubat'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında M.Başakşehir, Beşiktaş'ı konuk edecek. Lider Sivasspor, ikinci sırada bulunan Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Ankara'da Ankaragücü ile mücadele edecekken, Galatasaray ise sahasında Yeni Malatyaspor ile oynayacak.



Süper Lig'de haftanın programı şöyle:



Yarın



20.00 M.Başakşehir - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen



15 Şubat Cumartesi



14.00 Y. Denizlispor - HK Kayserispor: Özgür Yankaya



17.00 İH Konyaspor - Göztepe: Ali Şansalan



20.00 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: Mete Kalkavan



16 Şubat Pazar



13.30 A. Alanyaspor - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan



16.00 Trabzonspor - DG Sivasspor: Cüneyt Çakır



19.00 Galatasaray - Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy



17 Şubat Pazartesi



20.00 FT Antalyaspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler



20.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık - İSTANBUL

Kaynak: İHA