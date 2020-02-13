Haberler » Spor » Süper Lig'de 22. hafta heyecanı - Spor

Süper Lig'de 22. hafta heyecanı

Süper Lig'in 22. haftası yarın oynanacak M.Başakşehir-Beşiktaş karşılaşması ile başlayacak.

13.02.2020 11:28 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:28
Süper Lig'de 22. hafta heyecanı

Süper Lig'in 22. haftası yarın oynanacak M.Başakşehir-Beşiktaş karşılaşması ile başlayacak.


Süper Lig'de 22. hafta heyecanı yarın, 15, 16 ve 17 Şubat'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında M.Başakşehir, Beşiktaş'ı konuk edecek. Lider Sivasspor, ikinci sırada bulunan Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Ankara'da Ankaragücü ile mücadele edecekken, Galatasaray ise sahasında Yeni Malatyaspor ile oynayacak.


Süper Lig'de haftanın programı şöyle:


Yarın


20.00 M.Başakşehir - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen


15 Şubat Cumartesi


14.00 Y. Denizlispor - HK Kayserispor: Özgür Yankaya


17.00 İH Konyaspor - Göztepe: Ali Şansalan


20.00 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: Mete Kalkavan


16 Şubat Pazar


13.30 A. Alanyaspor - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan


16.00 Trabzonspor - DG Sivasspor: Cüneyt Çakır


19.00 Galatasaray - Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy


17 Şubat Pazartesi


20.00 FT Antalyaspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler


20.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler