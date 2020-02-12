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Süper Lig'de 22. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

12.02.2020 13:10 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:10
Süper Lig'de 22. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.


Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Cuma günü oynanacak M.Başakşehir - Beşiktaş maçında Abdulkadir Bitigen görev yapacak. Pazar günü oynanacak ve zirveyi yakından ilgilendiren Trabzonspor - DG Sivasspor karşılaşmasında ise Cüneyt Çakır düdük çalacak.


MHK'dan yapılan açıklamaya göre; 14, 15, 16 ve 17 Şubat'ta oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:


14 Şubat Cuma


20: 00 M.Başakşehir - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen


15 Şubat Cumartesi


14: 00 Y.Denizlispor - HK Kayserispor: Özgür Yankaya


17: 00 İH Konyaspor - Göztepe: Ali Şansalan


20: 00 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: Mete Kalkavan


16 Şubat Pazar


13: 30 A.Alanyaspor - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan


16: 00 Trabzonspor - DG Sivasspor: Cüneyt Çakır


19: 00 Galatasaray - Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy


17 Şubat Pazartesi


20: 00 Gaziantep Futbol Kulübü - Ç.Rizespor: Ali Palabıyık


20: 00 FT Antalyaspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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