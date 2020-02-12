Süper Lig'de 22. hafta hakemleri açıklandı

12.02.2020 13:10 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:10

Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.



Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Cuma günü oynanacak M.Başakşehir - Beşiktaş maçında Abdulkadir Bitigen görev yapacak. Pazar günü oynanacak ve zirveyi yakından ilgilendiren Trabzonspor - DG Sivasspor karşılaşmasında ise Cüneyt Çakır düdük çalacak.



MHK'dan yapılan açıklamaya göre; 14, 15, 16 ve 17 Şubat'ta oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:



14 Şubat Cuma



20: 00 M.Başakşehir - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen



15 Şubat Cumartesi



14: 00 Y.Denizlispor - HK Kayserispor: Özgür Yankaya



17: 00 İH Konyaspor - Göztepe: Ali Şansalan



20: 00 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: Mete Kalkavan



16 Şubat Pazar



13: 30 A.Alanyaspor - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan



16: 00 Trabzonspor - DG Sivasspor: Cüneyt Çakır



19: 00 Galatasaray - Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy



17 Şubat Pazartesi



20: 00 Gaziantep Futbol Kulübü - Ç.Rizespor: Ali Palabıyık



20: 00 FT Antalyaspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler - İSTANBUL

Kaynak: İHA