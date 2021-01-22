Süper Lig'de 21'inci haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 21'inci haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'in 21'inci haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 21'inci haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

23 Ocak Cumartesi16.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu19.00 Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk24 Ocak Pazar13.30 İttifak Holding Konyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu16.00 Yeni Malatyaspor - Galatasaray: Ali Palabıyık16.00 Yukatel Denizlispor - Fatih Karagümrük: Erkan Özdamar19.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Atakaş Hatayspor: Fırat Aydınus19.00 Beşiktaş - Göztepe: Ali Şansalan25 Ocak Pazartesi16.00 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor: Mert Güzenge19.00 Aytemiz Alanyaspor - MKE Ankaragücü: Cüneyt Çakır

19.00 Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor: Alper Ulusoy

Kaynak: Demirören Haber Ajansı