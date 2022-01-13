Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor- Göztepe : Cüneyt Çakır
20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK: Arda Kardeşler
15 Ocak Cumartesi:
13.30 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor: Sarper Barış Saka
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: Mete Kalkavan
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
16 Ocak Pazar:
13.30 Altay-Aytemiz Alanyaspor: Volkan Bayarslan
16.00 GZT Giresunspor-Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray: Erkan Özdamar
AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri