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Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor- Göztepe : Cüneyt Çakır

20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK: Arda Kardeşler

15 Ocak Cumartesi:

13.30 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor: Sarper Barış Saka

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: Mete Kalkavan

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

16 Ocak Pazar:

13.30 Altay-Aytemiz Alanyaspor: Volkan Bayarslan

16.00 GZT Giresunspor-Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray: Erkan Özdamar

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AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

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