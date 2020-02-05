Süper Lig'de 21. hafta hakemleri açıklandı

05.02.2020 13:30 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:30

Süper Lig'in 21. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Süper Lig'in 21. haftasında 7 Şubat Cuma, 8 Şubat Cumartesi, 9 Şubat Pazar ve 10 Şubat Pazartesi günü oynanacak olan müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şu şekilde:

7 Şubat Cuma

20.00 Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus

8 Şubat Cumartesi

14.00 Konyaspor - Denizlispor: Volkan Bayarslan

17.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor: Hüseyin Göçek

17.00 Beşiktaş - Gaziantep Futbol Kulübü: Alper Ulusoy

20.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk

9 Şubat Pazar

13.30 Kayserispor - Antalyaspor: Koray Gençerler

16.00 Sivasspor - Medipol Başakşehir: Halis Özkahya

19.00 Kasımpaşa - Galatasaray: Mete Kalkavan

10 Şubat Pazartesi

20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır

(İHA)

Kaynak: İHA