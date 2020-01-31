Süper Lig'de 21-25'inci hafta programları belli oldu
Süper Lig'de 21, 22, 23, 24 ve 25'inci hafta müsabaka programları açıklandı.
31.01.2020 17:54 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:54
Süper Lig'de 21, 22, 23, 24 ve 25'inci hafta müsabaka programları açıklandı.
23'üncü haftada oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor mücadelesi 22 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ise 23 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.Süper Lig'de önümüzdeki 5 haftanın programı şu şekilde: 21'İNCİ HAFTA7 Şubat Cuma20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü8 Şubat Cumartesi14.00 İttifak Holding Konyaspor - Yukatel Denizlispor17.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor17.00 Beşiktaş - Gaziantep FK20.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor9 Şubat Pazar13.30 Hes Kablo Kayserispor - Antalyaspor16.00 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir19.00 Kasımpaşa - Galatasaray10 Şubat Pazartesi20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor22'NCİ HAFTA14 Şubat Cuma20.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş15 Şubat Cumartesi 14.00 Yukatel Denizlispor - Hes Kablo Kayserispor17.00 İttifak Holding Konyaspor - Göztepe20.00 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe16 Şubat Pazar13.30 Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği16.00 Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor19.00 Galatasaray - BtcTurk Yeni Malatyaspor17 Şubat Pazartesi20.00 Antalyaspor - Kasımpaşa20.00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor23'ÜNCÜ HAFTA21 Şubat Cuma20.00 Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor22 Şubat Cumartesi14.00 Hes Kablo Kayserispor - İttifak Holding Konyaspor17.00 Göztepe - Gaziantep FK20.00 Beşiktaş - Trabzonspor23 Şubat Pazar13.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Antalyaspor16.00 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü19.00 Fenerbahçe - Galatasaray24 Şubat Pazartesi20.00 Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir20.00 Kasımpaşa - Yukatel Denizlispor24'ÜNCÜ HAFTA28 Şubat Cuma20.00 Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş29 Şubat Cumartesi14.00 İttifak Holding Konyaspor - Kasımpaşa17.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe1 Mart Pazar13.30 Yukatel Denizlispor - BtcTurk Yeni Malatyaspor16.00 MKE Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor19.00 Galatasaray - Gençlerbirliği2 Mart Pazartesi20.00 Hes Kablo Kayserispor - Göztepe20.00 Medipol Başakşehir - Gaziantep FK25'İNCİ HAFTA6 Mart Cuma20.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü7 Mart Cumartesi14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor17.00 Göztepe - Medipol Başakşehir17.00 Gaziantep FK - Trabzonspor20.00 Fenerbahçe - Yukatel Denizlispor8 Mart Pazar13.30 Kasımpaşa - Hes Kablo Kayserispor16.00 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor19.00 Demir Grup Sivasspor - Galatasaray9 Mart Pazartesi
20.00 Gençlerbirliği - Antalyaspor
Kaynak: DHA
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